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بوتين يتحدث عن السبب "الحقيقي" للحرب وتركيا تجد حلا للمسيّرات الانتحارية بأوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-28T18:01:02+0000
بوتين يتحدث عن السبب "الحقيقي" للحرب وتركيا تجد حلا للمسيّرات الانتحارية بأوكرانيا

شفق نيوز/ تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسباب ومبررات إعلانه الحرب على أوكرانيا، في حين أعلنت شركة تركية مصنعة للطائرات المسيرة أنها تعمل على تطوير مسيّراتها بهدف التصدي "للمسيّرات الانتحارية" في أوكرانيا.

وعن أسباب الحرب، قال بوتين خلال منتدى نقاشي مع خبراء دوليين، إن سعي أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لا يتوافق مع المصالح الأمنية لروسيا، بالإضافة إلى فسخ كييف خطة سلام لمنطقة دونباس (شرق أوكرانيا) كان قد تم الاتفاق عليها بوساطة ألمانية فرنسية.

وأضاف الرئيس الروسي أنه مستعد لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهر على الحرب رغم ما وصفه برفض كييف إجراء مثل هذه المحادثات تحت تأثير الولايات المتحدة.

وكان بوتين أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الفدرالي الروسي، وعرض إجراء مفاوضات في كلمة ألقاها أمام الكرملين آنذاك. في المقابل، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يقضي برفض إجراء محادثات مع بوتين.

وفي إشارة إلى الهجوم الذي أمر بشنه على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي قال بوتين إن أوكرانيا تقاتل دون مراعاة لجنودها وتسجل خسائر أكبر بشكل ملحوظ من خسائر روسيا.

لعبة خطيرة ورأى الرئيس الروسي أن الغرب يراهن على السيطرة على العالم في لعبة وصفها بالخطيرة، وأشار إلى أن بلاده لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، مضيفا أن موسكو تحاول الدفاع عن حقها في الوجود في مواجهة الجهود الغربية لتدمير بلاده، حسب تعبيره.

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