بوتين يبلغ أردوغان بضرورة "إنهاء العدوان الإرهابي" في سوريا والأخير يشير لجهود تركية

شفق نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"العدوان الإرهابي" في سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأفاد الكرملين بأن المكالمة تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في سوريا والقضايا الإقليمية والدولية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وشدد بوتين على أهمية التحرك الحاسم لإنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا لضمان استقرار المنطقة، في حين أكد أردوغان على مواصلة تركيا "دعم وحدة أراضي سوريا من جهة، وسعيها من جهة أخرى إلى حل عادل ودائم في سوريا

كما أكد أردوغان على أهمية إفساح المجال بشكل أكبر للدبلوماسية في المنطقة، مشددًا على أنه "يجب إشراك السلطة السورية في عملية إيجاد حل سياسي في هذا السياق."

من جانبه، أشار مكتب الرئاسة التركية إلى أن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة تبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في سوريا.وبالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا، تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، والقضايا العالمية والإقليمية، بحسب روسيا اليوم.

وقال الرئيس أردوغان إنه "بينما تواصل تركيا دعم وحدة الأراضي السوريةـ فإنها تسعى جاهدة للتوصل إلى حل عادل ودائم في سوريا".

وأضاف أنه "من المهم فتح مساحة أكبر للدبلوماسية في المنطقة، ويجب على النظام السوري الانخراط في هذه القضية"، مشددا على أهمية الحل السياسي في هذا الإطار.

وأضاف أردوغان أن "القضية الأكثر أهمية في سياق التطورات الأخيرة في سوريا، هي أنه لا ينبغي إلحاق الأذى بالمدنيين، وأن سوريا لا ينبغي أن تكون مصدرا لمزيد من عدم الاستقرار، وأن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في سوريا".

وأكد الرئيس الرئيس التركي أن "أنقرة ستواصل الحفاظ على موقفها الحازم في الحرب ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وامتداداتها التي تحاول الاستفادة من التطورات الأخيرة في سوريا"