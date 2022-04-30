بوتين يبعث رسالة "مهينة" للأمم المتحدة

شفق نيوز/ وصف مسؤولون أوكرانيون، يوم السبت، أن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تلقى رسالة "مهينة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل إعلام غربية أنه بينما كان غوتيريش يقوم بزيارة إلى أوكرانيا، لتفقد الوضع هناك، إثر الحرب التي أعلنتها روسيا ضدها، قصفت القوات التابعة للكرملين ليلة الخميس، مواقع سكنية.

وكان غوتيريش الذي وصل إلى أوكرانيا، مباشرة بعد مغادرته لروسيا حيث طلب من الرئيس فلاديمير بوتين إتاحة الفرصة لوصول مساعدات إنسانية للمدنيين "تلقى رسالة واضحة من بوتين مفادها أن روسيا لا تعترف بالأمم المتحدة" وفق ما أوردته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة "أن بي آر".

ونقل تقرير الإذاعة الأميركية، عن مسؤولين في أوكرانيا، قولهم، إن قصف المواقع السكنية كان "بطاقة بريدية من روسيا" أهانت الأمم المتحدة.

وأثار توقيت الهجوم الشكوك بسرعة في كييف، حيث قال الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، إن خمسة صواريخ روسية أصابت كييف "على الفور" بعد انتهاء اجتماعه مع غوتيريش، وأضاف أنها كانت إهانة مقصودة للدبلوماسي الدولي.

وقال زيلينسكي ليلة الخميس: "هذا الحدث يخبرنا الكثير عن موقف روسيا الحقيقي تجاه المؤسسات الدولية، وحول جهود القيادة الروسية لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله هذه المنظمة".

وقام غوتيريش، الخميس، بجولة في بلدة بورودينكا، المدمرة، شمال غرب كييف، والتي تعرضت للقصف.

وقال غوتيريش عندما رأى حطام المنازل والدمار الذي خلفه القصف الروسي المستمر منذ 24 شباط/ فبراير: "يجب أن أقول حقيقة ما أشعر به، تخيلت عائلتي في أحد تلك المنازل المدمرة، أرى حفيداتي يهربن في ذعر، أرى وكأن عددا من عائلتي قتل هنا".

وختم بالقول "هذه الحرب عبثية.. هذه الحرب شريرة.. نحن في القرن الحادي والعشرين، كما تحدث عن الحاجة إلى احترام القانون الدولي".

من جانبه، قال سافيانو أبرو، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "إنها منطقة حرب نعم، لكن ما حدث صادم لأنه حدث بالقرب منا".

وقال الجيش الروسي إنه استخدم "أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة" لتدمير المباني حيث يصنع "صاروخ أرتيم" ومؤسسة الفضاء في كييف.

لكن أثناء زيارة الموقع وجد أن الضرر الأكثر وضوحًا كان لمبنى سكني قريب، ويقع المبنى بجوار مصنع لتركيب أجزاء الصواريخ، وكذلك المكانس الكهربائية.