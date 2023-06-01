بوتين وزيلينسكي في زيارة مرتقبة إلى تركيا

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تركيا، من أجل مناقشة الأزمة الأوكرانية مع نظيرهما رجب طيب أردوغان.

وأوضحت صحيفة (حرييت ديلي) أن الزعيمين الروسي والأوكراني، اللذين سيقومان بزيارتين منفصلتين إلى تركيا، سيناقشان مع أردوغان وضع الحرب الدائرة بين البلدين ومصير اتفاقية تصدير الحبوب.

ويوم الاثنين الماضي، حذرت موسكو من أن الاتفاقية الخاصة بالحبوب في خطر “ما لم يتم التغلب على العقبات التي تواجه صادرات الحبوب والأسمدة الروسية”.

وتتيح هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في إسطنبول من طرف روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب بشكل آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية في البحر الأسود. وقد وافقت روسيا مؤخرا على تمديد اتفاقية الحبوب حتى 17 يوليوز المقبل، لكنها أشارت إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.

وتطمح أنقرة، التي تربطها علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وترفض تطبيق العقوبات الغربية على موسكو، إلى الاضطلاع بدور الوسيط من أجل تحقيق سلام مستدام بين طرفي النزاع.