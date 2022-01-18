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بوتين ورئيسي يبحثان في موسكو غداً جملة ملفات ابرزها الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-18T09:39:59+0000
بوتين ورئيسي يبحثان في موسكو غداً جملة ملفات ابرزها الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الثلاثاء: "ستجري في موسكو في 19 يناير الجاري مباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي".

وأضاف البيان: "من المخطط بحث كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية".

وتابع: "تهدف المفاوضات أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

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