بوتين وترمب يبحثان باتصال هاتفي "صريح" حرب إيران ومفاوضات أوكرانيا

شفق نيوز- موسكو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، تطورات حرب إيران والمفاوضات الأوكرانية وقضايا "مهمة للغاية" حول التطورات الدولية.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترمب، إن "دونالد ترمب اتصل بفلاديمير بوتين لمناقشة عدد من القضايا المهمة للغاية المتعلقة بالتطورات الحالية للوضع الدولي".

وأوضح أن الحوار بين الرئيسين كان "عملياً وصريحاً وبناءً، في محادثة استمرت لنحو ساعة".

وتابع: "لقد تم التركيز بالفعل على الوضع المحيط بالصراع مع إيران والمفاوضات الثنائية الجارية بشأن التنظيم الأوكراني، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة".

وأضاف أوشاكوف: "أشار الرئيس الأميركي إلى أنه، كما تم الاتفاق عليه سابقا، ينبغي أن يتم هذا التواصل بشكل منتظم. وقال الزعيمان إنهما مستعدان لذلك".

كما قدم الرئيس الأميركي تقييمه لتطور الوضع في سياق العملية الأميركية الإسرائيلية الجارية، خلال المحادثة.

وبحسب أوشاكوف، جرى تبادل جوهري للغاية بشأن الوضع في إيران، وأعتقد أنه مفيد للآراء".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي، إن الرئيسين ناقشا الوضع في فنزويلا خلال محادثتهما، وقال للصحفيين: "تطرق الرئيسان أيضا إلى قضية فنزويلا، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع سوق النفط العالمية".