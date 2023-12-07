بوتين وبن سلمان يدعوان دول (أوبك +) لخفض انتاج النفط

شفق نيوز/ دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، واعتبرا أن ذلك "يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي".

وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع جمع بوتين وبن سلمان ونُشر اليوم الخميس، أن روسيا والسعودية اتفقتا على "أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما يشمل إمدادات المعدات".

وكان الزعيمان قد ناقشا في اجتماع جرى، الأربعاء، بالمملكة الخليجية، مسألة تعزيز التعاون بشأن أسعار النفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد "أشاد بالتنسيق المشترك بين البلدين، الذي ساعد في إزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط".

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نقلا عن وكالات الأنباء الروسية، بأن التعاون سيستمر داخل "أوبك بلس" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وجاء الاجتماع بعد تراجع أسعار النفط، على الرغم من تعهد "أوبك بلس" بزيادة خفض الإمدادات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بيسكوف قوله: "تحدثنا مرة أخرى عن التعاون في أوبك بلس. يتفق الطرفان على أن بلدينا يتحملان مسؤولية كبيرة في التفاعل من أجل الحفاظ على سوق الطاقة الدولية عند المستوى المناسب، وفي حالة مستقرة يمكن التنبؤ بها".