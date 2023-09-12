بوتين: نحاول تصنيع سلاح يكون قادراً على ضمان الامن في أي بلد

شفق نيوز/ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تصنيع سلاح يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة وسيكون قريبا قادراً على ضمان الأمن في أي بلد.

وقال بوتين في أثناء لقائه مع مديري جلسات منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب. نفهم ذلك بشكل جيد ونعمل على تحقيقه".

وتقضي الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة باستخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الجديدة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا. وعلى وجه الخصوص تشمل هذه الأنواع أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية وغيرها.