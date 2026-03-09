بوتين مهنئاً مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف

شفق نيوز- موسكو

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشداً جديداً لإيران، مؤكداً دعم بلاده لطهران وتضامنها مع الشعب الإيراني.

وأضاف الرئيس الروسي: “أؤكد دعمنا الراسخ لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين”، مشيراً إلى "ثقته بأن خامنئي سيواصل عمل والده بشرف، وسيعمل على توحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن”.

هذا وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيرانية اختيار مجتبى خامنئي خلفاً لوالده مرشداً جديداً للبلاد يوم أمس الأحد، ليصبح ثالث من يتولى هذا المنصب منذ قيام النظام الإيراني.

وفي وقت مبكر من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه "غير سعيد" بتعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، معتبراً أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد في 4 آذار/ مارس الجاري، باغتيال أي خليفة يتم اختياره لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل بضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

واغتيل علي خامنئي في 28 شباط/ فبراير 2026 إثر غارة صاروخية مشتركة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مجمع إقامته في طهران، كجزء من هجوم افتتاحي واسع أشعل الحرب، فيما أعلن مقتله رسميا في 1 آذار/ مارس بعد تأكيدات استخباراتية وصور أقمار صناعية.