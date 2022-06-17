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بوتين معلناً انتهاء "عهد أحادية القطب": أمريكا اعتبرت نفسها رسول الرب على الأرض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-17T13:24:50+0000
بوتين معلناً انتهاء "عهد أحادية القطب": أمريكا اعتبرت نفسها رسول الرب على الأرض

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن "عهد أحادية القطب" انتهى، فيما عدّ أن الاتحاد الأوروبي فقد سيادته تماماً.

وجاءت تصريحات خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022.

وأضاف بوتين، أن "الولايات المتحدة اعتبرت نفسها رسول الرب على الأرض عند إعلانها الانتصار في الحرب الباردة".

وتابع ، "علينا أن نكون مستقلين فنحن أقوياء ويمكننا مواجهة أي تحد"، موضحاً ان "روسيا تخلصت من موجة التضخم ومنظومتها المالية مستقرة".

واشار الى ان "الولايات المتحدة اعتادت أن تكون موردا رئيسيا للأغذية ، وأصبحت الآن مستوردا صافيا، فهي تطبع النقود وتشترى الطعام في جميع أنحاء العالم".

وبين ان "خسائر الاتحاد الأوروبي المباشرة من فرض العقوبات ضد روسيا بلغت إلى الآن 400 مليار دولار".

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