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بوتين محذراً الغرب: من يبذر الريح يحصد زوبعة وهذا موقفنا من السلاح النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-27T15:56:07+0000
بوتين محذراً الغرب: من يبذر الريح يحصد زوبعة وهذا موقفنا من السلاح النووي

شفق نيوز / شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، العالم يمر بنقطة تحول تاريخية هي الأخطر والأهم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن روسيا ليست بحاجة إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا ولا جدوى منها سواء عسكريا أو سياسيا.

وقال بوتين في كلمة له أمام منتدى "فالداي"، إن "الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ، فالغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتكب عددا من الأخطاء المنهجية، وتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها".

وأضاف أن "الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا".

وأشار بوتين، إلى أن "الأحداث دفعت بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي، في الوقت الذي لم تختف فيه هذه التهديدات الأساسية وما زال اختلال التوازن البيئي يمثل تحديا للجميع".

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