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بوتين: لم أتخذ قرارا بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-17T12:22:32+0000
بوتين: لم أتخذ قرارا بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لم أتخذ قرارا لنفسي بعد، أترشح أم لا في الانتخابات في عام 2024. حسنا، بالنسبة للتنمية المستقرة للبلاد، فهي تكلف الكثير. رسميا هذا الإذن من الشعب. أن تفعل أو لا تفعل - سأرى".

أظهر استطلاع للرأي العام الروسي أجرته مؤسسة "دراسة الرأي العام" الشهر الماضي، أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية صادقت، في وقت سابق، على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.

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