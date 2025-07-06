شفق نيوز - موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، استمرار سياسات الغرب المعادية لروسيا، وبين أن دعم العاصمة الأوكرانية كييف سيفاقم مشاكل وأزمات الدول الغربية.

وقال بوتين، في كلمته أمام قمة "بريكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الغرب يواجه مشاكل أكثر وأشد وطأة بكثير من روسيا، لكنه يفضل إنفاق أمواله على دعم كييف، بدلا من تطوير أنظمتها الاجتماعية"، مبيناً أن "الطائرات الروسية المسيرة التي وفرتها الجبهة الشعبية لعموم روسيا وحدها أحرقت معدات للعدو تزيد قيمتها عن ملياري دولار".

وأضاف: "فليسمع دافعو الضرائب في الدول الغربية هذه الأرقام، وليفكروا في السؤال: أين تنفق حكوماتهم أموال شعوبهم، بدلا من تطوير أنظمتهم الصحية (وثمة مشاكل كثيرة هناك، ونحن نعلم ذلك جيدا)، وأنظمة الإسكان والمرافق إياها، ورفع الأجور"، على حد تعبيره.

وأشار بوتين، إلى موضوع تشغيل المهاجرين الذين ينتقلون بأعداد كبيرة إلى أوروبا كأحد هذه المجالات.

وتابع: "لدينا أيضا مثل هذه المشاكل، لكن المشاكل لديهم أكثر حدة بكثير، وكلما استمروا في السياسة العدائية التي ينتهجونها تجاه روسيا حتى الآن، سيكون الوضع أسوأ".