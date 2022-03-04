بوتين لشولتس: رصدنا مرتزقة من 4 مناطق بينها سوريا يقاتلون الى جانب الأوكرانيين

شفق نيوز/ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن رصد "مرتزقة" من أربعة دول في العالم بينها سوريا يقاتلون الى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، وفيما "اشترط" تنفيذ جميع المطالب الروسية لإبداء "انفتاح" مع الجانب الأوكراني، طالب المستشار الألماني بوتين بوقف العملية العسكرية "على الفور".

وقال الكرملين في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "الرئيس فلاديمير بوتين ابلغ المستشار الألماني اولاف شولتس في اتصال هاتفي أن الدول الغربية غضت النظر طوال 8 سنوات عن الابادة الجماعية في دونباس".

واعرب بوتين، بحسب البيان، عن امله ان "يتخذ الوفد التفاوضي الاوكراني موقفا بناء وعقلانياً في الجولة المقبلة من المفاوضات"، مبينا أن "روسيا منفتحة على الحوار مع الجانب الأوكراني شرط تنفيذ جميع المطالب الروسية".

ونقل البيان عن بوتين قوله أيضا أن "هناك رصداً روسيا لمرتزقة قادمين من البانيا وكرواتيا وكوسوفو وسوريا".

من جهته أعلن مجلس الوزراء الألماني في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن "المستشار الألماني اولاف شولتس دعا بوتين الى وقف العملية العسكرية في أوكرانيا على الفور، لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى ساحات القتال".

وبحسب البيان فقد ابلغ بوتين شولتس بـ"خطط لعقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع"، مبينا أن "شولتس وبوتين اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا".

وكان الوفد التفاوضي الأوكراني كشف ، اليوم الجمعة، عن "شعوره" ببداية الحرب العالمية الثالثة نتيجة العمليات الروسية في أوكرانيا، وفيما بيّن أن الوفد التفاوضي الروسي يتعامل معهم بأسلوب "إرهابي"، حذر من "امتداد" عسكري روسي على دول أخرى بعد أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كشف ، أمس الخميس، عن اعتقاده بأن "الأسوأ لم يأت بعد" في إطار الحرب الروسية – الأوكرانية، وفيما بيّنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الروسي يعتزم مواصلة الحرب والسيطرة على أوكرانيا، أكد بوتين أن العملية ستتفاقم إن لم يقبل الاوكرانيون بشروط موسكو.