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بوتين لزعيم كوريا الشمالية: سنعزز العلاقات الثنائية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-15T05:31:12+0000
بوتين لزعيم كوريا الشمالية: سنعزز العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن البلدين "سيوسّعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

وبعث كيم أيضا برسالة إلى بوتين قال فيها إن الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية بالفوز على اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف كيم في الرسالة أن "التعاون الإستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن" بين البلدين وصل منذ ذلك الحين إلى مستوى جديد يتمثل في جهودهما المشتركة لإحباط التهديدات والاستفزازات من القوات العسكرية المعادية.

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية القوات المعادية، لكنها تستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

وتوج كيم تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية باتفاقية تم توقيعها في عام 2019 عندما التقى مع بوتين.

وأعلنت كوريا الشمالية في يوليو/تموز اعترافها "بجمهوريتين" انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأثار المسؤولون احتمال إرسال عمال كوريين شماليين إلى المناطق للمساعدة في البناء والعمالة الأخرى.

وقطعت أوكرانيا، التي تعمل على صد هجوم روسيا منذ فبراير/شباط الماضي، على الفور العلاقات مع بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.

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