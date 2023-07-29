بوتين لا يستبعد الحوار ويؤكد: وقف إطلاق النار صعب في ظل الهجوم الأوكراني

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن موسكو لا ترفض الحوار مع كييف لكن وقف إطلاق النار "صعب" في ظل الهجوم الاوكراني المضاد.

وأضاف وفقاً لقناة الجزيرة القطرية، "لا نرفض الحوار بشأن أوكرانيا وينبغي أن يكون هناك توافقاً بين الجانبين".

وتابع، "يصعب تحقيق وقف إطلاق النار في ظل هجوم الجيش الأوكراني".

ولفت بوتين الى ان "مبادرة السلام الإفريقية يمكن أن تكون أرضية للسلام كما هو شأن المبادرة الصينية".

وختم بالقول، "حتى الآن لم يحدث تغيير جدي على الجبهة في أوكرانيا".