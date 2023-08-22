بوتين في قمة "بريكس": التخلي عن الدولار كعملة "عالمية" لا رجعة فيه

شفق نيوز/ انطلقت أعمال قمة مجموعة "بريكس" في دورتها الخامسة عشر، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال القمة "بنك بريكس سيكون بديلاً عن البنوك والمؤسسات الغربية، وهناك تحديات أمام مجموعة بريكس من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول".

وأشار إلى أن "روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجاناً".

كما أضاف أن "التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة عنها، وأن بلاده مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي".

بدوره قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "نخطط لإدخال نظام خاص واستخدام عملات وطنية في المبادلات بين أعضاء بريكس".

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن "رئيس الوزراء الهندي: بريكس ظهرت كبارقة أمل للاقتصاد العالمي"، مضيفاً "نحن من أكثر الدول التي تشهد نموا اقتصاديا".

وأعلن عن رصد 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية.

فيما لفت رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزاـ إلى أن "النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية".