بوتين: عواقب الصراع في الشرق الأوسط يمكن مقارنتها بتداعيات كورونا

شفق نيوز - موسكو

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التداعيات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط يمكن مقارنتها بآثار جائحة كورونا التي شلت العالم قبل سنوات، وفقاً لتقييمات استراتيجية حديثة.

وأكد الرئيس الروسي في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه من "الصعب جداً التنبؤ بالمدى النهائي لتداعيات الحرب في المنطقة"، محذراً من أن استمرار تصاعد حدة التوترات الإقليمية سيؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكلية النظام الدولي.

وأشار بوتين إلى أن الصراع المتفاقم يتسبب حالياً في "أضرار جسيمة لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاع الصناعة العالمية".