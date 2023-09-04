بوتين: سوريا قضية حساسة جداً لتركيا.. واردوغان يعلن تعاوناً عسكرياً مع موسكو

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، إن سوريا قضية حساسة جداً لتركيا.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "قمنا بالكثير في سوريا، وأعرف أنها قضية حساسة بالنسبة لتركيا، وقد قمنا بوضع حجر الأساس في هذا الشأن".

وأضاف، أن "الشعب الروسي هب لمساعدة الشعب التركي الذي كان يعاني من تبعات الزلازل المدمرة، وكانت روسيا سباقة في المساعدة، وهو ما يعكس طبيعة العلاقات السوية بين البلدين".

واشار الى ان "العلاقات متنوعة في قطاعات الزراعة والاقتصاد، وبطبيعة الحال سنستكمل المفاوضات بشأن مركز الغاز في تركيا، حتى يكون وضع الأسواق أكثر استقرارا".

وتابع بوتين، "نمتلك آفاقا جيدة في التعاون الثنائي في قطاعي الزراعة والتعدين".

وأكد، "سنناقش بالطبع الأزمة الأوكرانية، وأعرف أنكم ستطرحون قضية "صفقة الحبوب".

من جانبه قال رجب طيب أردوغان، إن "العلاقات بين روسيا وتركيا في مختلف القطاعات، ولا سيما في المجال التجاري، حيث وصل التبادل التجاري إلى مستوى 100 مليار دولار، ونعتزم التبادل التجاري باستخدام العمليات المحلية".

وتابع، أن "العمل جار على محطة الطاقة النووية، وآمل أن تكون هذه الخطوة أساسية في تعميق العلاقات بين البلدين، وسنقوم بتطوير العمل على التعاون في قطاع الغاز الطبيعي".