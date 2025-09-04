بوتين: سنلجأ للخيار العسكري في حال فشل الاتفاق مع أوكرانيا

شفق نيوز- بكين

لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، باللجوء إلى الخيار العسكري ضد أوكرانيا، في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مع كييف، مؤكدا أن احتياطيات القوات الأوكرانية قد استُنزفت.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقد في ختام زيارته التي استمرت 4 أيام إلى الصين: "إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية".

وجدد بوتين، من بكين ثقته بتحقيق بلاده النصر، قائلا إن "القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال"، مضيفا أن "احتياطيات القوات الأوكرانية قد استُنزفت".

كما شكك الرئيس الروسي مجددا في "شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت العام الماضي".