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بوتين: سنضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T20:55:58+0000
بوتين: سنضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعدادات حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، لافتا إلى أن موسكو تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة واشنطن.

وقال بوتين في تصريحات على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد، إن "استعدادات الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو".

وأضاف أن الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن احتمال انضمام السويد وفنلندا للحلف، لفت بوتين إلى أن هذه العملية لن تزعج موسكو، وأن روسيا ليس لديها أي مشاكل مع السويد وفنلندا بحال انضمامهما للحلف، لكنها ستضطر للرد في حال نشر قوات للناتو هناك".

وعن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي قال فيها إن "بوتين لو كان امرأة فلن تبدأ حربا"، قال الرئيس الروسي: تذكرت تصرفات رئيس الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في جزر فوكلاند".

وعن تصرفات قادة "مجموعة السبع" التي أرادوا فيها "خلع ملابسهم للظهور أكثر روعة من بوتين"، وصف هذا المشهد بأنه "سيكون مثيرا للاشمئزاز" لو حصل.

ولفت إلى أن روسيا علاقاتها ليست بأفضل الأحوال مع مجموعة السبع في هذه الفترة.

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