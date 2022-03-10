بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر كلما زادت العقوبات على روسيا

شفق نيوز/ أكد الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل صادرات الطاقة حتى عبر أوكرانيا، فيما أشار إلى أن أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر كلما زادت العقوبات على روسيا.

وقال الرئيسي الروسي في كلمة متلفزة بثت مساء اليوم، إن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا، مؤكداً أن روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة، حيث إنها تواصل صادراتها حتى عبر أوكرانيا.

وأوضح أن أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا، مبيناً أن الغرب يقترحون على مواطنيهم "شد أحزمتهم" ويشيرون إلى روسيا باعتبارها السبب، ونحن نفي بجميع التزاماتنا بالكامل، وهذه نتائج حساباتهم الخاطئة.

وأشار إلى أن الغرب يشن حرباً اقتصادية على بلادنا وسنتخذ الإجراءات في مواجهة ذلك.

بدوره، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستعمل من أجل المحافظة على النظام المالي الروسي، مشيرا إلى أنه يوجد استقرار في حجم الودائع بالبنوك الروسية.

وأفاد سيلوانوف، بأن هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية.