بوتين: زيلينسكي "ممثل بارع" ولا يريد إنهاء الأزمة سلمياً

شفق نيوز- موسكو

جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، انتقاده لنظام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي وصفه بـ"الممثل البارع"، مشيراً إلى أن حكومة كييف ترفض إنهاء الأزمة بالأساليب السلمية لكنها تعطي إشارات بأنها مستعدة للحوار بشكل ما.

وقال بوتين خلال إجاباته على استفسارات المواطنين والصحفيين عبر فعالية "الخط المباشر"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه لا يرى حتى الآن "أي استعداد لدى نظام زيلينسكي للتسوية، ونظام كييف يرفض إنهاء الأزمة بالأساليب السلمية، لكننا نعلم ونرى أن هناك إشارات بأنه مستعد لإجراء حوار ما، ونحن دائماً نقول إننا مستعدون لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية وعبر التخلص من الجذور الأساسية للأزمة وهو ما عرضناه في يونيو 2024".

وأضاف بوتين، ان "رئيس الأركان والقادة المحليين أعلنوا السيطرة على سيفيرسك وهو ما يسمح بالتحرك نحو سلوفيانسك، وهناك قتال في جبهة كراسنوليمانسك التي أصبحت 50% منها تحت سيطرتنا، مع قرب سيطرة جيشنا على جميع المدن المحصنة بعد السيطرة على كراسنوأرميسك (بوكروفسك الأوكرانية) التي تعتبر منصة أساسية للتقدم اللاحق".

وأشار إلى "تطويق دميتروف بشكل كامل وأعتقد أنه في اللحظة الحالية 50% تم السيطرة عليها ولم يحصل العدو على الأمر بتسليم السلاح ويحاول الانسحاب بمجموعات صغيرة"، وتقدم قوات بلاده في الشرق "نحو زابوروجيه وتحرر البلدات بلدة تلو أخرى، قمنا بعبور النهر في غولياي بوليه، وجزء كبير من المجموعات تستمر بالتقدم".

ووفقاً لبوتين، فإن "هناك 15 كتيبة، 3500 من القوات الأوكرانية التي لم تتلق بعد قراراً بإلقاء الأسلحة وهي محاصرة، ونحن على ثقة أننا سنشهد نجاحات جديدة لقواتنا المسلحة على خط التماس قبل نهاية العام".

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن نظيره الأوكراني المعروف بعمله السابق في التمثيل، هو "ممثل بارع"، معتبراً إياه يكذب حول تقدم قواته نحو بعض المدن الروسية، مختتماً حديثه بالقول إنه (زيلينسكي)، "إذا كان قادراً على اقتحام أية مدينة فليفعل ذلك".