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بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T19:26:54+0000
بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

شفق نيوز / وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، على مرسوم اعتراف موسكو بـ"لوغانسك، ودونيتسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأكد بوتين، في كلمة له وجهها إلى الشعب الروسي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن |روسيا أسست أوكرانيا ومنحتها أراضٍ منها لإعلان دولتها"، منوهاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة "يعملون اليوم على تمكين كييف من تصنيع أسلحة دمار شامل، وهذا الأمر ترفضه موسكو".

ووصف الرئيس الروسي، انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بـ"الخطر المباشر على روسيا"، مشدداً على أن "روسيا ستقوم باتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمنها وحدودها".

وأضاف أن "التصريحات الأوكرانية عن (السلاح النووي) ليست كلاماً فارغاً، ولا يمكن لروسيا ألّا ترد على ذلك"، مشيراً إلى أن "نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو، وأن الحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيا".

وأشار بوتين، إلى أن "(الناتو) يعتبر روسيا خصمه الرئيسي، بالتالي ستكون أوكرانيا بمثابة رأس الجسر للهجوم على موسكو"، مرجحاً أن هذه الخطوات "سبيل الغرب لردع تطور روسيا لمجرد وجودها فقط".

وقال إن "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصاً مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا تستبعده موسكو"، مؤكداً أن ذلك "سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة، ولا يسعنا إلى الرد على ذلك".

وتابع الرئيس الروسي: "الغرب سيقدم الدعم لامتلاك أوكرانيا مثل هذه الأسلحة، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى هناك، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".

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