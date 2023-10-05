بوتين: روسيا تواجه مهمة بناء عالم جديد

شفق نيوز / أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عزم بلاده بناء "عالم جديد"، مهاجماً ما وصفه بـ"الهيمنة الغربية"، فيما اعتبر أن هجوم بلاده على أوكرانيا يندرج تحت هذا السياق.

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي السياسي" في روسيا، إن بلاده تواجه "مهمة بناء عالم جديد" خصوصاً بعد أن شهد العالم تغيرات خطيرة خلال العشرين سنة الماضية، والوقت يضغط على روسيا لمواجهة تغيرات "النظام العالمي".

ووجه الرئيس الروسي، انتقادات شديدة اللهجة لدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، منتقداً في الوقت نفسه "سياسة الهيمنة التي تفرضها تلك الدول على العالم".

وأكد أن "الحضارة في مفهوم روسيا متنوعة ومختلفة للغاية، وأن من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني".