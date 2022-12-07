بوتين : خطر الحرب النووية يزداد وسنرد بالمثل

شفق نيوز / كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر نشوب حرب نووية يزداد، مبينا أن أسلحة بلاده النووية دفاعية لكنها سترد بالمثل اذا تعرضت لهجوم.

وقال بوتين اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان الروسي، ردا على سؤال سفيتلانا ماكوفيتسكايا، عضو مجلس حقوق الإنسان حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: "فيما يتعلق بتهديد الحرب النووية، أنت محقة. لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وأضاف: "لدينا استراتيجية لاستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، وتم إعداد كل شيء حول ما يسمى بالضربة الجوابية، أي عندما يتم ضربنا، نحن نرد".