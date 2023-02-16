بوتين: الكورد عقلانيون جداً والتفاوض معهم في القضايا الإنسانية أسهل منه مع الأمريكيين

شفق نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن التفاوض مع الكورد لاستعادة الأطفال الروس من مخيمات عوائل تنظيم داعش في سوريا، أسهل من مفاوضة الأمريكيين في القضايا الإنسانية.

وأخبرت أمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، الرئيس الروسي أن القوات الأمريكية حاولت من خلال الكورد منعها في البداية من أخذ الأطفال الروس إلى وطنهم، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وتعليقا على ذلك قال بوتين "مع الكورد يمكن التوصل لاتفاق.. هل اتفقتم؟.. ألم أقل لك!.. حسنا يمكنك مواصلة هذا العمل".

وأضاف "الكورد عقلانيون جدا، يمكننا الاتفاق معهم. التفاوض معهم أسهل من التفاوض مع الأمريكيين، وهم يسيطرون على الوضع هناك. نحن بحاجة لمواصلة هذا العمل من خلال السلطات السورية الرسمية، لكنني أعتقد أن القضايا الانسانية من الممكن حلها مع الأكراد مباشرة".

وتعهد بوتين لأمين مظالم الأطفال بمساعدتها في هذا العمل.