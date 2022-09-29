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بوتين: الغرب مستعد لإثارة ثورات في أي بلد والهيمنة الأحادية تنهار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-29T16:19:16+0000
بوتين: الغرب مستعد لإثارة ثورات في أي بلد والهيمنة الأحادية تنهار

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن الغرب على أهبة الاستعداد لإثارة “ثورات ملونة” و“حمام دم” في أي بلد، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

جاء ذلك خلال حديث بوتين، الذي لم يقدم خلاله أي دليل، عبر رابط فيديو مع رؤساء أجهزة المخابرات في رابطة الدول المستقلة السوفيتية السابقة.

وأضاف، يتم ذلك من أجل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا، يحاول الغرب إعادة تأجيج الصراعات القديمة، وخلق مشاكل وأزمات جديدة.

وأوضح أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. حقيقة يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك".

وشدد بوتين على أن الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي، هما الشرطان الأساسيان للتطور التدريجي لدول المنطقة، وحث على تحليل المخاطر الأمنية للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وتعزيز الدعم المتبادل.

 

 

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