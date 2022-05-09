بوتين: الغرب كان يخطط لغزو روسيا وتمكنا من إحباط هذا المخطط

شفق نيوز/ صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، بأن امريكا واوروبا كانت تخطط لغزو بلاده الا ان موسكو احبط هذا المخطط، مؤكداً أن العمليات العسكرية في أوكرانيا هدفها معالجة مخاطر كانت تهدد روسيا.

وقال بوتين في كلمة خلال الذكرى 77 للنصر على الجيش النازي الألماني، إن "الغرب كان يستعد لغزو أراضينا وواجبنا هو الحفاظ على إرث من قضى على النازية لكي لا تتكرر تلك الأيام".

وأضاف "الخطر كان ينمو يوماً بعد يوم وموسكو كانت قدمت حلاً مسبقاً لهذه المشكلة، كما أن روسيا دعت الغرب إلى حوار نزيه لكن عبثاً ولم ترغب دول الناتو في سماعها".

وتابع مخاطباً الجيش الروسي "في هذه الأيام تحاربون في دونباس من أجل وطننا روسيا"، مضيفاً "جرى التحضير بشكل واضح للعمليات في دونباس والقرم وكانوا يسعون للحصول على أسلحة نووية".

وأكد بوتين "نحن لا نترك مواطنينا ونهتم بثقافات الشعوب وهم حاولوا تشويه التاريخ"، معتبراً أن "هذا النصر هو نصر للجميع ونقدر مشاركة جميع من شارك في القضاء على النازية".

وأردف "صددنا العدوان بضربة استباقية وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد، وسنعمل كل ما بوسعنا لمساعدة العائلات التي تضررت في دونباس".