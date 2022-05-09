سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بوتين: الغرب كان يخطط لغزو روسيا وتمكنا من إحباط هذا المخطط

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-09T07:49:17+0000
بوتين: الغرب كان يخطط لغزو روسيا وتمكنا من إحباط هذا المخطط

شفق نيوز/ صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، بأن امريكا واوروبا كانت تخطط لغزو بلاده الا ان موسكو احبط هذا المخطط، مؤكداً أن العمليات العسكرية في أوكرانيا هدفها معالجة مخاطر كانت تهدد روسيا.

وقال بوتين في كلمة خلال الذكرى 77 للنصر على الجيش النازي الألماني، إن "الغرب كان يستعد لغزو أراضينا وواجبنا هو الحفاظ على إرث من قضى على النازية لكي لا تتكرر تلك الأيام".

وأضاف "الخطر كان ينمو يوماً بعد يوم وموسكو كانت قدمت حلاً مسبقاً لهذه المشكلة، كما أن روسيا دعت الغرب إلى حوار نزيه لكن عبثاً ولم ترغب دول الناتو في سماعها".

وتابع مخاطباً الجيش الروسي "في هذه الأيام تحاربون في دونباس من أجل وطننا روسيا"، مضيفاً "جرى التحضير بشكل واضح للعمليات في دونباس والقرم وكانوا يسعون للحصول على أسلحة نووية".

وأكد بوتين "نحن لا نترك مواطنينا ونهتم بثقافات الشعوب وهم حاولوا تشويه التاريخ"، معتبراً أن "هذا النصر هو نصر للجميع ونقدر مشاركة جميع من شارك في القضاء على النازية".

وأردف "صددنا العدوان بضربة استباقية وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد، وسنعمل كل ما بوسعنا لمساعدة العائلات التي تضررت في دونباس".

related

اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

Date: 2021-06-16 09:36:21
اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

فيديو.. إيران تناور بصواريخ باليستية وكروز

Date: 2021-12-21 14:43:15
فيديو.. إيران تناور بصواريخ باليستية وكروز

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف ومسؤولين أمنيين روسيين

Date: 2022-02-25 18:46:42
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف ومسؤولين أمنيين روسيين

انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

Date: 2021-06-16 13:48:20
انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

الليلة.. كوريا الشمالية تقيم عرضاً عسكرياً ضخماً لأحدث صواريخها

Date: 2022-04-24 10:37:44
الليلة.. كوريا الشمالية تقيم عرضاً عسكرياً ضخماً لأحدث صواريخها

مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

Date: 2022-02-20 08:14:45
مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

Date: 2022-02-27 07:34:35
وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض