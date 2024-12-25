بواسطة السكين.. أب يرتكب "مجزرة" بحق عائلته

شفق نيوز/ في جريمة بشعة، أقدم أب جزائري، على قتل زوجته وابنته ومحاولة الإجهاز على ابنه الأخير الذي نجا بأعجوبة ويتواجد في الإنعاش في بلدية بيضة برج، بولاية سطيف (268 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر).

الجريمة أقدم عليها الأب ليلة الثلاثاء، حيث دخل إلى بيته وحمل السكين للإجهاز على زوجته، ثم ابنته، ولدى محاولة الابن التدخل من أجل إنقاذ أمه وأخته، قام الوالد بطعنه عدة طعنات أسقطته أرضا، لتتدخل بعدها مصالح الحماية المدنية الجزائرية، وتنقله إلى المستشفى حيث ما يزال يصارع الموت في غرفة الإنعاش.

ونقل سكان المنطقة، بأنّ الوالد كان مصابا باضطراب نفسي، حيث تمّ تسريحه منذ مدة قصيرة من العمل.

وتعتبر الحادثة واحدة من بين الحوادث المشابهة، للعنف الأسري الذي ينتهي بالقتل، والتي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، على غرار جريمة قتل والد لأطفاله الأربعة في ولاية غرداية في الجنوب الجزائري، وكذلك الحادثة التي وقعت في بلدية أم الذروع، بولاية الشلف (205 كيلومترات غرب العاصمة الجزائر)، حيث قتل رجل ابنته الرضيعة التي لا يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر.