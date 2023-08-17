بن فرحان: نتطلع لزيارة الرئيس الإيراني إلى السعودية

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم الخميس، تطلع المملكة إلى زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، إن "سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما في السفارتين بعد إعادة فتحهما بفضل إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في مارس/آذار الماضي، واستئناف العلاقات".

من جانبه ذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المحادثات مع نظيره السعودي في الرياض كانت ناجحة".

ووصل الوزير الإيراني إلى الرياض في أول زيارة له إلى السعودية، منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس/آذار الماضي.

وقطعت المملكة ذات الغالبية السنية، علاقاتها مع إيران ذات الغالبية الشيعية، عام 2016 بعد هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز، نمر النمر.

لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية يوم 10 آذار/مارس الماضي.