"بن غفير" يتعرض لحادث سير في مدينة الرملة

شفق نيوز/ اُصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، بجروح إثر تعرضه لحادث سير بمدينة الرملة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الوزير تعرض لحادث سير ادى الى اصابته بجروح متوسطة أثناء تفقده لعملية الرملة"، مبينا انه "تم نقله إلى المستشفى".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة أن شخصا واحدا أصيب في حادث طعن بمدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مضيفة أنه تم "تحييد" المنفذ.

وأضافت الشرطة على منصة إكس "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ".

وذكرت أنه يجري حاليا التحقيق في خلفية وظروف الحادث