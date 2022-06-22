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بن سلمان يصل إلى تركيا في أول زيارة منذ اغتيال خاشقجي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-22T17:09:13+0000
بن سلمان يصل إلى تركيا في أول زيارة منذ اغتيال خاشقجي

شفق نيوز/ وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الاربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة رسمية، عقب ثلاثة أعوام ونصف العام من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بن سلمان، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتوجه أردوغان وبن سلمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.

 وسبق للرئيس التركي أن قال إن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها.

وقال أردوغان عقب زيارته في رمضان الماضي للسعودية، وأدائه مناسك العمرة، إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات.

وقلل من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة"، وأنه تم تجاوزها.

وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".

وقال أردوغان أيضا، إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية.

وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية، سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.

وكان أردوغان زار خلال الشهرين الماضيين السعودية والإمارات، طاويا صفحة من الخلافات امتدت سنوات.

 

 

 

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