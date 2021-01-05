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بن سلمان يشيد بدور كويتي – اميركي للصلح مع قطر ويحذر من ايران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-05T12:22:23+0000
بن سلمان يشيد بدور كويتي – اميركي للصلح مع قطر ويحذر من ايران

شفق نيوز/ أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء،  بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع مع قطر، فيما حذر من "انشطة ايرانية تزعزع استقرار المنطقة".

وقال بن سلمان في كلمته خلال أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، إن "الملك سلمان أوعز بإطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة".

وأشاد محمد بن سلمان، "بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع"، مشدداً ضرورة "تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وحذر ولي العهد السعودي من البرنامج النووي الإيراني، وقال  إنه "يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن "الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

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