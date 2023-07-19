بن سلمان وأردوغان يصدران بياناً مشتركاً حول أسواق الطاقة و"نووي إيران" وصراع السودان

شفق نيوز/ أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الأربعاء، بياناً مشتركاً عقب زيارة الاخير الى المملكة العربية.

وأكد الطرفان بحسب وكالة الأنباء السعودية "أهمية استقرار أسواق الطاقة، وكذلك أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الذرية".

كما شددا على "أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة، وأهمية اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

وأشار البيان المشترك الى "الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية". كما دان البيان "الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد ايضاً على "أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات استنادا للقانون الدولي"، لافتاً الى "أهمية مبادرة البحر الأسود لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد".