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بن سلمان: لا ننظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-03T16:44:22+0000
بن سلمان: لا ننظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل

شفق نيوز/ أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، أن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح المشتركة، فيما أشار إلى استمرار السعودية وإيران بالمحاورات للوصول إلى حل للمشاكل بين البلدين.

وقال بن سلمان في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ردا على سؤال عن فتح قنوات دبلوماسية مع إسرائيل "إننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا".

وأضاف "لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك."

وعن علاقات السعودية مع إيران، أشار إلى أنه "قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا للسعودية وإيران".

وعما إذا كان يفضل وجود اتفاق نووي أم لا، أوضح بن سلمان "أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعد خطيرًا، سوءًا إيران أو أي دولة أخرى، لذا نحن لا نود أن نرى ذلك، وأيضًا نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ لأنه سيؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة".

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