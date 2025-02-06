بنما تنسحب من اتفاقية صينية استجابة لضغوط ترامب

شفق نيوز/ أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، يوم الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.

ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، قال خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وكان مولينو أكد بعد محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن بلاده لن تجدد عضويتها في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا عن استيائه من السماح لشركة صينية بإدارة موانئ على جانبي قناة بنما، إضافة إلى الخشية من أن تغلق بكين الممر المائي أمام الولايات المتحدة في حال حدوث أزمة.

وقال ترامب في خطاب تنصيبه إن الولايات المتحدة سوف "تستعيد" القناة التي بنتها قبل أكثر من قرن.

ووقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقين في عام 1977 مهدا الطريق لعودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمتها لها الولايات المتحدة في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.