بنغلادش تغلق مدارسها بسبب موجة حر شديد

شفق نيوز/ اضطرت السلطات البنغلاديشية إلى إغلاق المدارس أمام 33 مليون طفل، إلى يوم غد السبت، بسبب موجة حر كانت الأشد في ثلاثة عقود.

وأعلنت وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري البنغلاديشية أن معظم المؤسسات التعليمية ستظل مغلقة حتى 27 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تضطر فيها بنغلادش إلى إغلاق المدارس لحماية الأطفال من الحرارة الشديدة.

كما أثرت البداية المبكرة لموجة الحر الشديدة على الإنتاج الزراعي في البلاد. وكان متوسط ​​درجات الحرارة القصوى في العاصمة دكا خلال الأسبوع الماضي أعلى بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية عن متوسط ​​30 عاما لنفس الفترة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.

وتم تسجيل أعلى درجة حرارة عند 42.2 درجة مئوية في منطقة تشوادانجا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما بلغت درجة الحرارة في دكا 40.4 درجة مئوية.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ضابط شرطة، حتفهم بسبب ضربات الشمس، مما دفع وزير الصحة سامانتا لال سين إلى إصدار أوامر للمستشفيات بالاستعداد لحالات الطوارئ.