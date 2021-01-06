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بنس يقول لا لترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-06T18:26:33+0000
بنس يقول لا لترامب

شفق نيوز/ قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه ادعاء "سلطة أحادية" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا.

وصرح مايك بنس لأعضاء الكونغرس بأنه يشارك مخاوف العديد من الأمريكيين بشأن نزاهة الانتخابات.

جاء ذلك في جلسة للكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وطعن نواب جمهوريون على نتائج تصويت المجمع الانتخابي لولاية أريزونا وبدء مناقشة لمدة ساعتين.

وقررت مجموعة من حلفاء الرئيس الأمريكي الجمهوريين في الكونغرس القيام بمحاولة أخيرة اليوم لإلغاء خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن، وذلك في مسعى فشله في حكم المؤكد ويأتي في نفس اليوم الذي يستعد فيه الحزب الجمهوري لخسارة أغلبيته في مجلس الشيوخ.

ويجتمع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ليصدقا رسميا على فوز بايدن في انتخابات يوم الثالث من نوفمبر، في إجراءات قد تمتد إلى ما بعد منتصف الليل.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات في الولايات وعلى مستوى اتحادي مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير في الانتخابات حتى في الوقت الذي فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق في إلغاء الانتخابات في العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير.

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