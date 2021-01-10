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بنس لا يستبعد عزل ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-10T04:39:06+0000
بنس لا يستبعد عزل ترامب

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب إذا تصرف بعدم استقرار أكثر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بنس أنه لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل ترامب.

ولتفعيل التعديل الـ25 بالدستور، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.

ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل 20 يناير، وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مستبعدا.

فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير.

وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترامب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة، حيث تحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين.

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