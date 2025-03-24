ترامب يلمح لانضمام السعودية إلى "اتفاقية إبراهيم" ويتوعد مستوردي النفط الفنزويلي برسوم جمركية

شفق نيوز/ توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على أي دولة تشتري النفط والغاز من فنزويلا، فيما بين أن هناك المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم، وربما منها السعودية.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أنّ هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل، على أي دولة تجري معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وفي تصعيد جديد لحرب ترامب التجارية، أطلق ترامب على التاريخ المحدّد تسمية "يوم التحرير" لأكبر اقتصاد في العالم، معلناً أنّ "الرسوم ستطول الأصدقاء والخصوم"، في مسعى لتصحيح ممارسات يعتبرها غير منصفة، على حدّ تعبيره.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس"، إنّ الرسوم الجمركية على قطاعات محددة "قد تُفرض أو لا تُفرض في الثاني من نيسان/ أبريل"، لافتًا إلى أنّ الأمر ما زال غير واضح، كما نُقل عن مسؤول في البيت الأبيض إشارته إلى أنّ هذه السلسلة الجديدة من الرسوم الجمركية قد تكون محدودة أكثر ممّا هو متوقع، وهذا من شأنه أن يُطمئن الشركات والمستثمرين، وفق قوله.

وإلى جانب الرسوم المتبادلة التي أكّد أنّها ستُفرض، أشار ترامب سابقاً إلى أنّه سيفرض في اليوم نفسه رسوماً جمركية على قطاعات محددة، مثل السيارات والأدوية وأشباه المواصلات.

كما أعلن ترامب، أن المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم، الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال حديث لصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض.

وتحدث البيت الأبيض عن "السعودية على وجه الخصوص بوصفها مشاركا محتملا في الاتفاقات على الرغم من أن السعوديين لديهم شكوك تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة".

وفيما يتعلق بالمعادن النادرة أضاف ترامب أنه "سيجري التوقيع قريبا على اتفاق للمعادن النادرة".