بنحو مليار دولار.. الكويت تبدأ معالجة التلوث النفطي الناتج عن غزو صدام

شفق نيوز/ أسدلت شركة نفط الكويت -المملوكة للحكومة- الستار على أكبر مشروعات تأهيل التربة الملوثة جراء غزو النظام العراقي السابق للكويت عامي 1990-1991.

وتستعد الشركة لترسية مناقصات بقيمة 900 مليون دولار، لتنظيف التلوث النفطي الذي سببه الغزو العراقي.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر مسؤول في الشركة قوله، إن "الشركات الفائزة بالعقود محلية، وهي: شركة خالد الخرافي الفائزة بموقعين في شمال الكويت وأيضا في الجنوب، وشركة إنشاءات الساير للتجارة الفائزة بموقع واحد، إضافة إلى الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات التي فازت بموقعين".

وبيّن المصدر أن "شركة نفط الكويت أرسلت توصياتها للترسية النهائية، إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي من المتوقع أن يتخذ قراره بالترسية خلال الأيام المقبلة".

يُذكر أن المناقصات تم طرحها على مشروعين منفصلين، وتعرف هذه المشروعات باسم "الحفر والنقل والمعالجة" في شمال الكويت، ومشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة والتابع للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تعالج ما يقرب من 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالنفط.