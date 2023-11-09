بنت أربيل تباشر مهامها سفيرة للولايات المتحدة في مصر

شفق نيوز/ أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، يوم الخميس، أن السفيرة الجديدة الكوردية الأصل هيرو مصطفى جارج قد أدت اليمين الدستورية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى القاهرة في بيان لها على منصة "إكس"، إن السفيرة ستتولى مهامها "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية الأمريكية المصرية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الجديدة لدى مصر. وسوف تتولي السفيرة مصطفى جارج مهامها في السفارة خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية الـ🇺🇸🇪🇬 وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. https://t.co/R29LgdOfVc — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) November 8, 2023

ونهاية آذار 2023، اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الدبلوماسية "هيرو مصطفى جارج" وهي كوردية الأصل من مدينة اربيل، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر، وفق بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان، أن الدبلوماسية Herro Mustafa المولودة قبل 50 سنة في مدينة أربيل بإقليم كوردستان العراق، حاصلة على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، وماجستير من جامعة برينستون، وتتحدث 8 لغات هي ( الإنجليزية والكوردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية).

وفي حياة هيرّو مصطفى التي هاجرت مع عائلتها بعمر عامين إلى الولايات المتحدة، ملفت هام للنظر، هو فيلم فيديوي وثائقي، نشرته قناة العربية، أنتجوه بعنوان American Herro ولعبت فيه دوراً رئيسياً هي بالذات، لأنه يتناول قصة عائلتها التي غادرت العراق وأمضت عامين من اللجوء في إيران، ثم وصلت في 1976 إلى الولايات المتحدة، طلبا للجوء.

وهيرو التي كرمتها مؤسسة "كارنيجي" في 2021، كواحدة من أهم المهاجرين في الولايات المتحدة، متزوجة أميركياً هندي الأصل، اسمه رافنييش جارج، وأب منها لطفلتين: الكبرى أريانا، وعمرها 9 أعوام، وأختها "أشنا" تصغرها بعامين، بحسب الوارد عنها في الموقع الرسمي للسفارة الأميركية ببلغاريا.

كما أن الملفت للنظر بهيرّو مصطفى التي كانت سفيرة للولايات المتحدة لدى بلغاريا، أنها كانت نائبة للسفير الأميركي لدى البرتغال، ومستشارة في السفارة بنيودلهي، وعملت في مكتب نائب الرئيس الأميركي على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

كما كانت نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومستشارة لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومديرة لملفات إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن في مجلس الأمن القومي. كما عملت في الخارج كمنسقة مدنية أميركية رئيسية في الموصل، ومسؤولة قنصلية في بيروت، ومسؤولة سياسية في أثينا.