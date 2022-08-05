بموجب اتفاق تاريخي .. ثلاث سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية وشهود يوم الجمعة إن ثلاث سفن محملة بالحبوب بموجب اتفاق أبرم مؤخرا غادرت الموانئ الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك في اسطنبول ، الذي يضم موظفين روس وأوكرانيين وأتراك والأمم المتحدة ، إن سفينتين كانتا تنطلقان من تشورنومورسك وواحدة من أوديسا.

تم السماح للسفن الثلاث التي تحمل ما مجموعه حوالي 58000 طن من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة لإلغاء حظر صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية لوكالة "رويترز" إن الناقلة التي ترفع علم بنما وتحمل 33 ألف طن من الذرة وتتجه من أوكرانيا إلى أيرلندا غادرت من ميناء أوديسا. سيتم فحص السفينة من قبل مركز التنسيق المشترك شمال اسطنبول.

وغادرت السفينة الثانية روجين التي ترفع العلم المالطي وتحمل 13 ألف طن من الذرة من ميناء تشورنومورسك متجهة إلى بريطانيا. كان فريق التفتيش المشترك يراقبها.

وانطلقت السفينة التي ترفع العلم التركي من تشورنومورسك إلى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود. قبل وصول السفينة التي تحمل 12 ألف طن من الذرة إلى كاراسو ، سيتم فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك شمال اسطنبول.

وغادرت السفينة رازوني ، وهي أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تنطلق من ميناء أوكراني منذ بداية الغزو الروسي ، هذا الأسبوع.

وأوكرانيا مُصدِّر رئيسي للحبوب ، لكن شحناتها تراجعت منذ بداية الحرب لأن موانئها على البحر الأسود - وهي طريق رئيسي لشحناتها - أغلقت إلى حد كبير ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.