بموافقة أمريكية.. الإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران مجمدة لدى العراق

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لدى العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق قوله إنه "تم تحرير جزء من ديوننا المترتبة على العراق وتم تخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية".

وأضاف آل إسحاق أنه "بحسب الأخبار الواردة يقدّر المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار".

وبحسب صفحة الجزيرة عاجل على موقع تويتر فقد أوضح المسؤول الإيراني أن "هذه الأموال مجمدة في العراق بفعل العقوبات الأميركية وسيتم الإفراج عنها من البنوك العراقية".

وترتبط إيران بعلاقات تجارية واقتصادية واسعة مع العراق ولديها مستوى تبادل تجاري متميز مع بغداد، فيما لا زالت أموالها مجمدة لدى المصارف العراقية بفعل العقوبات الامريكية المفروضة على طهران، في حين يرفض المسؤولون الإيرانيون مقايضة هذه الأموال بمنتجات أخرى وفق مقترحات عراقية.