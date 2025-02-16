بموافقة ترامب.. شحنة قنابل ثقيلة أمريكية تصل لإسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأحد، وصول شحنة قنابل "MK-84" من الولايات المتحدة، بعد قرار دونالد ترامب بإرسالها، عقب تعليقها من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه "في عملية مشتركة بقيادة بعثة المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، ووحدة الشحن الدولي في وزارة الدفاع، تم الليلة الماضية، استلام وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة".

وأضافت، أن "السفينة التي تحمل ذخائر ثقيلة من طراز MK-84 وصلت إلى ميناء أشدود، وتم تفريغ حمولتها على عشرات الشاحنات التابعة لوحدات النقل في الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى قواعد سلاح الجو".

وأصدر البيت الأبيض تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية برفع المنع عن توريد شحنة قنابل كانت إدارة جو بايدن حظرت تسليمها.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أنها والجيش "يستمران في تعزيز عمليات شراء ونقل الذخائر. وحتى الآن، وصل أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحري. وهذه أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ دولة إسرائيل".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إمدادات الذخيرة التي وصلت إلى إسرائيل الليلة وأطلقتها إدارة ترامب، تشكل رصيداً مهما لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي، وتشكل دليلاً إضافياً على العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

واستطرد: "في محادثتنا الأخيرة، أكد وزير الدفاع (الأميركي بيت) هيغسيث، التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد إسرائيل بكل الأدوات اللازمة لضمان أمنها. أشكر الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأميركية على موقفهم الحازم إلى جانب دولة إسرائيل، وسنواصل العمل معاً لتعزيز أمننا".