بمن التقى رئيس فرنسا قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا؟

شفق نيوز/ نشرت شبكة CNN، يوم الخميس، تقريراً خاصاً حول إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، والاشخاص الذين التقاهم قبل اكتشاف الإصابة.

وقالت مراسلة CNN من قصر الاليزيه، إن كل ما نعرفه حالياً من قصر الاليزيه هو أن الاعراض بدأت تظهر على الرئيس الفرنسي وتم فحصه نتيجة ذلك وقد تبين انه مصاب بفيروس كورونا، موضحة انه بالطريقة التي تعمل بها القواعد الفرنسية سيتعين على ماكرون الان عزله لمدة 7 ايام.

واضافت أنه بالنظر للجدول الزمني لماكرون على مدار الايام القليلة الماضية، تتبين لدينا فكرة عن عدد الاشخاص الذين التقى بهم الرئيس الفرنسي، ليس مجرد سياسيين فرنسيين واعضاء برلمان فقط الذين التقاهم الثلاثاء الماضي، بل ايضا رئيس الوزراء البرتغالي الذي التقاه بالأمس والذي سيكون بالتالي بحالة اختلاط.

وأوضحت ايضا أن ماكرون كان قد عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء، ما يعني أن الحكومة الفرنسية بأكملها وجميع وزراءها كانوا في غرفة مع الرئيس الفرنسي، وختمت معلوماتها عن حالة الرئيس بالقول "اذن فترة عزله مدتها 7 ايام وبعد ذلك سيتمكن من استئناف عمله".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".