بمعدل 40 لتراً في الساعة.. أمطار غزيرة تضع إسبانيا بحالة إنذار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة الإنذار، يوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة من البلاد بسبب غزارة الأمطار والثلوج واشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر، خشية تكرار ما جرى في فالنسيا.

وقالت الوكالة في بيان "تم الإعلان عن المستوى البرتقالي من الخطر بسبب الأمطار والظروف الساحلية لهذا اليوم في جزر البليار وفالنسيا وكاتالونيا".

ومن المتوقع أن تصل مستويات الأمطار هناك إلى 40 لتراً في الساعة.

كما تم الإعلان عن تحذير أصفر من الخطر بسبب الأمطار الغزيرة في مجتمع مورسيا المتمتع بالحكم الذاتي، وفي أستورياس وقشتالة وليون - بسبب تساقط الثلوج.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هطلت أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من إسبانيا. وأسفرت الفيضانات الناجمة عنها عن مصرع 220 شخصا. وألحقت السيول أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا، وهي المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا.