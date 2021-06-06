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بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق تمرين جوي عسكري في السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-06T16:47:35+0000
بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق تمرين جوي عسكري في السعودية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأحد، انطلاق فعاليات التمرين الجوي المشترك "طويق 2" الذي تشارك فيه القوات الجوية لعدد من الدول العربية ويقام في قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ووفقا للوزارة، "يهدف هذا التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية لكل من مصر والأردن والإمارات وسلطنة عمان، إضافة للمملكة العربية السعودية، إلى زيادة كفاءة القوات المشاركة فيه خلال العمليات الحربية".

كما تشارك دولتا البحرين والكويت، بصفة مراقبين، في التمرين الذي يستمر على مدى أسبوعين.

ويشمل التمرين عددا من المراحل التي تهدف إلى رفع درجات الاستعداد القتالي وزيادة قدرة القوات المشاركة في العمل المشترك خلال تنفيذ مهام الإسقاط الجوي بمسرح عمليات واحد.

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