بمشاركة 30 دولة.. السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا من دون روسيا

شفق نيوز/ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا، تشارك فيها كييف ودول غربية ودول رئيسية من دون روسيا، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة.

ومن بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة، الهند والبرازيل ومصر وإندونيسيا والمكسيك وتشيلي وزامبيا.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون في أن تؤدي المحادثات، التي لن تشارك فيها روسيا، إلى حشد تأييد دولي لبنود سلام تنحاز لأوكرانيا.

وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أنه لم يتضح بعد عدد الدول التي ستلبي الدعوة للمشاركة، لكن من المتوقع أن تشارك الدول التي سبق وحضرت جولة محادثات مماثلة في كوبنهاغن في يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين الذين أكدوا المشاركة في المحادثات، كما أنه من المتوقع حضور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

شروط

تقول روسيا التي أعلنت ضم نحو سدس أراضي أوكرانيا، إنها لن تقبل بعقد محادثات سلام مع أوكرانيا إلا إذا قبلت كييف بـ"الحقائق الجديدة".

تقصد موسكو الإشارة إلى الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.

في المقابل تضع كييف سحب موسكو لقواتها شرطا لإجراء المفاوضات مع روسيا.